Белорусские больницы ставят опыты над пациентами? 15 9.03.2017, 10:20

6,089

Жители Гомельщины вышли на стихийную акцию протеста у здания Улуковской участковой больницы.

Медицина, которая не лечит, а калечит. Большие очереди, невозможность попасть к нужному специалисту, невнимательное отношение к пациенту. Жалобам нет конца. И это не самое страшное. Улуковская районная больница ставит настоящие опыты на пациентах. Только вот никто не знает, чем это может закончиться, говорится в репортаже «Белсата».

С десяток жителей Гомельщины собрались у здания Улуковской участковой больницы. Люди возмущены работой местных врачей. По их словам, страдают от халатности как дети, так и взрослые.

Мать Валентины – в реанимации. У женщины была аритмия, ей постоянно требовались лекарства по рецепту. Чтобы их получить, нужно записаться и две недели ждать приема врача или с самого утра занимать очередь. Однако дорога из поселка Юбилейный до больницы для взрослого человека неблизкая.

Три дня пенсионерка оставалась без лекарств

В результате на фоне аритмии у нее оторвался тромб, сейчас – обширный инсульт, она полностью инвалид.

Обычно в поликлиниках хронически больные уже не берут талон и не сидят в очереди за рецептом, этим занимаются фельдшер или медсестра. Но это полезное нововведение до Улуковской поликлиники не дошло.

«Она была в полном расцвете сил, несмотря на 80 лет. Абсолютно работоспособная, а теперь она кабачок, лежит дома, чтоб вам!» – сердится Валентина Смаль, дочь пенсионерки.

Что дети, что старики – без разницы

Девятимесячному сыну Алеси Борисовец сделали прививку, после которой у мальчишки неделю держалась высокая температура, а на месте укола образовался нарыв, который вскрывали хирургически.

Трехмесячной дочери Татьяны Махровой в поликлинике сделали прививку. Вакцинация должна состоять из двух уколов подряд. Однако девочке сделали только один. Через три дня ребенок внезапно потерял сознание, у него остановилось сердце. Сейчас девочка в коме. Молодая мама убеждена, что это последствия сделанной прививки.

Врачи ошибок не признают

Молодые матери отмечают, что беседы с заведующей больницы никакого результата не приносят.

«Заведующая больницы говорит: «Что вы хотели от молодого специалиста? Пусть набирается опыта». Так на ком посадили набирать опыт? На этих маленьких?», – возмущается Татьяна Махровая.

В разговоре с журналистами, заведующая Улуковской участковой больницы вину врачей в том, что случилось с дочерью Татьяны, отрицает.

«Жалобы от одних и тех же людей. Есть причины, но нет нашей вины. Прививка здесь ни при чем. Ее сделали за неделю до того, как случилось. Родители ищут причину, поэтому все вокруг этого и крутится», – высказала свою версию заведующая больницы Марина Самуйленко.

Татьяна Махровая намерена наказать педиатра, который делал прививку ребенку. Женщина обратилась в милицию с заявлением, чтобы в больнице провели проверку. Жители же намерены привлечь максимальное внимание к ситуации и добиться справедливости в борьбе с халатностью местных врачей.