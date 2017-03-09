Сотрудники библиотеки обнаружили сходство читателей с обложками их любимых книг 9.03.2017, 10:30

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Серия остроумных фотографий наглядно демонстрирует это утверждение.

Библиотека Mollat, находящаяся в Бордо (Франция), стала очень популярной в Instagram после того, как ее сотрудники подметили забавное сходство между некоторыми своими посетителями и обложками тех книг, которые они берут почитать, сообщает 120.su.

Серия остроумных фотографий, сделанная веселыми библиотекарями, наглядно демонстрирует это утверждение. Кстати, с ними полностью согласны 21200 последователей в Instagram, с удовольствием разглядывающие и комментирующие забавные снимки.

Порой у людей совпадает с обложками не только прическа и цвет волос, но даже элементы одежды.

Кстати, сама библиотека Mollat открылась еще в 1896 году, и теперь, благодаря оригинальным фотографиям читателей, привлекает все больше и больше посетителей.