закрыть
9 марта 2017, четверг, 11:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сотрудники библиотеки обнаружили сходство читателей с обложками их любимых книг

  • 9.03.2017, 10:30
  • 2,430

Серия остроумных фотографий наглядно демонстрирует это утверждение.

Библиотека Mollat, находящаяся в Бордо (Франция), стала очень популярной в Instagram после того, как ее сотрудники подметили забавное сходство между некоторыми своими посетителями и обложками тех книг, которые они берут почитать, сообщает 120.su.

Серия остроумных фотографий, сделанная веселыми библиотекарями, наглядно демонстрирует это утверждение. Кстати, с ними полностью согласны 21200 последователей в Instagram, с удовольствием разглядывающие и комментирующие забавные снимки.

Порой у людей совпадает с обложками не только прическа и цвет волос, но даже элементы одежды.

Кстати, сама библиотека Mollat открылась еще в 1896 году, и теперь, благодаря оригинальным фотографиям читателей, привлекает все больше и больше посетителей.


Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ