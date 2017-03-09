Конгресс США запретил Пентагону сотрудничать с «Рособоронэкспортом» 4 9.03.2017, 10:43

В поддержку документа проголосовал 371 конгрессмен.

Палата представителей Конгресса США в среду, 8 марта, приняла закон об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году - до 1 октября 2017 года. Как следует из текста документа, он, в частности, вводит запрет на сотрудничество Пентагона с российской государственной оборонной компанией «Рособоронэкспорт», сообщает «Голос Америки».

Так, новый закон запрещает «министру обороны или любому другому должностному лицу в ведомстве» заключать «контракты, меморандумы о взаимопонимании, соглашения о сотрудничестве или предоставлять гранты, кредиты и кредитные гарантии «Рособоронэкспорту» или любой из его дочерних компаний».

При этом руководитель Пентагона может отказаться от данных ограничений, если он, по итогам консультаций с госсекретарем США и директором Национальной разведки, придет к выводу, что подобный шаг «жизненно важен для удовлетворения интересов национальной безопасности» Соединенных Штатов. Реализация данного сценария возможна лишь при соблюдении некоторых условий, о выполнении которых глава американского Минобороны должен будет незамедлительно уведомить членов профильных комитетов Конгресса США. Речь, в частности, идет о прекращении поставок «Рособоронэкспортом» «летальной военной техники» Дамаску, выводе «российских вооруженных сил из Крыма» (за исключением случаев, которые соответствуют правительственным договоренностям Москвы и Киева) и прекращении попыток со стороны 2агентов РФ» по подрыву контроля Киева над востоком Украины.

В поддержку документа проголосовал 371 конгрессмен, 48 высказались против.

В декабре 2016 года Вашингтон ослабил односторонние санкции в отношении «Рособоронэкспорта», сняв с него ограничения по поставкам цифрового оборудования.