Naviband: Учителя белорусского ставят наши песни в пример 1 9.03.2017, 10:48

Фото: «Радыё Рацыя»

Представители Беларуси на «Евровидении - 2017» выступили в Гродно.

Совсем недавно белорусских зрителей и поклонников «Евровидения» всколыхнула новость, что страну на международном музыкальном конкурсе в конце концов представит группа с красивой и сильной песней по-белорусски.

Сами молодые выступающие Ксения Жук и Артем Лукьяненко предприняли инициативу петь на «Евровидении» на белорусском языке.

- Везем белорусский язык на «Евровидение» впервые. Это популяризация белорусского языка, - рассказали «Радыё Рацыi» музыканты.

- Мы получаем много видео и сообщений о том, что учителя белорусского языка и литературы, как пример, ставят наши песни и клипы на белорусском языке и это круто. Мы получаем невероятное удовольствие, что можем повлиять на это.

Солисты «Naviband» Ксения и Артем также приглашают всех желающих поддержать их выступление на нынешнем «Евровидении» в Киеве, которое состоится в мае.