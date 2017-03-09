9 марта была принята вторая уставная грамота к народам Беларуси 9.03.2017, 11:03

Этот день в 1918 году стал важным этапом в создании Белорусской Народной Республики.

9 марта 1918 года состоялось расширенное заседание Исполкома Всебелорусского съезда, на котором была принята вторая уставная грамота к народам Беларуси, сообщает сайт jivebelarus.net.

В границах расселения и количественного преимущества белорусов была провозглашена Народная Республика - БНР. Исполком был переименован в Раду, президиум которой возглавил Иван Середа. До созыва учредительного сейма Рада объявлялась законодательной властью, а Народный Секретариат, назначаемый Радой, стал исполнительным органом и подчинялся ей. Грамотой декларировались демократические права и свободы, отменялось право частной собственности на землю, устанавливался 8-часовой рабочий день.

Вторая уставная грамота фактически являлась расширенным вариантом первой и определяло основные принципы национально-государственного строительства в Беларуси. С ними согласились даже меньшевики и эсеры, которые ранее игнорировали саму идею белорусской государственности. Состоялось их примирение с белорусскими политическими партиями, прежде всего с БСГ.

Начала вырабатываться общая тактика в национальном вопросе, на основе которой складывался политический блок. Представители российских социалистических партий вошли в Раду.

18 марта 1918 года Рада Всебелорусского съезда объявила себя Радой БНР и пополнила свой состав. Общее количество ее членов была доведена до 71 человека. В нее вошли представители политических партий и объединений, земств и городов, национальных меньшинств, которые жили на Беларуси. В Президиум Рады были избраны Иван Середа, Язэп Варонка и Константин Езовитов.