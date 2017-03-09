Великобритания должна ЕС почти 2 миллиарда евро таможенных пошлин 9.03.2017, 11:10

Фото: ukrep.be

Евросоюз обвиняет Лондон в таможенных махинациях.

По оценке Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), Великобритания должна ЕС около 2 миллиардов евро. Эта сумма появилась в результате недобросовестных операций с таможенными пошлинами. Как сообщило ведомство в среду, 8 марта, OLAF рекомендует Брюсселю затребовать эту сумму с правительства Великобритании. Бюро по борьбе с мошенничеством предполагает, что в Лондоне на протяжении нескольких лет ничего не предпринимали против того, что текстильные товары и обувь из Китая импортировались в Евросоюз ниже себестоимости, пишет DW.

Благодаря «фиктивным и сфальсифицированным счетам», а также «неверно составленным таможенным декларациям» в 2013-2016 годах китайские товары поставлялись в Европу через Великобританию. Общая сумма ущерба для европейского бюджета от недоплаченных пошлин составляет 1,99 миллиарда евро. При этом, как утверждают в OLAF, Великобритания до сих пор не прекратила подобную практику.

Решение о финансовых претензиях к Лондону будет принимать Еврокомиссия. Представитель британского правительства сообщил, что утверждения OLAF «в настоящий момент проверяются». При этом в Лондоне полагают, что данные ведомства не являются «расчетом», а «оценкой». Однако британская таможня все утверждения о возможных махинациях воспринимает всерьез и будет их тщательно расследовать.