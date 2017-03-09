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Директор «Домановичи-Агро» задержан за хищение мяса на сумму свыше $680 тысяч

  • 9.03.2017, 11:44

Директор предприятия в сговоре с одним из бизнесменов при помощи фиктивных документов торговал продукцией агрокомбината.

Следственный комитет расследует уголовное дело о хищении имущества СУП «Домановичи-Агро» в Калинковичском районе. Сумма похищенного — свыше 1,3 млн деноминированных рублей (около 683 тысяч долларов. — Прим.), пишет tut.by.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по декабрь 2016 года директор сельскохозяйственного предприятия по предварительному сговору с руководителем одной из компаний Минской области при помощи фиктивных документов на отгрузку крупного рогатого скота, мяса и продукции собственного производства совершил с ним хищение имущества предприятия на сумму свыше 1 300 000 деноминированных рублей. Похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В отношении руководителей возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере». Они заключены под стражу.

СУП «Домановичи-агро» считается одним из самых крупных и успешных предприятий в районе. Не раз становилось обладателем почетных грамот и дипломов. В 2015 году было объявлено лидером по производству мяса в районе.


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