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Синоптики: В пятницу ожидается до +9 градусов

  • 9.03.2017, 11:59
Фото: БелТА

Дождь и слабый туман ожидаются в Беларуси 10 марта.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны прогнозируются осадки, в основном дождь, в ночные часы по западу в отдельных районах возможны сильные осадки. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер будет юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 5, днем прогнозируется 3-9 градусов тепла.


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