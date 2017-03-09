закрыть
9 марта 2017, четверг, 14:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В ЕС договорились о продлении санкций против России

3
  • 9.03.2017, 12:05
  • 18,734
Фото: Getty Images

Официальное решение будет принято 15 марта.

Евросоюз 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан России и сепаратистов из так называемых «республик» юго-востока Украины, а также 37 организаций. Об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник.

«Совет постоянных представителей стран - членов ЕС («Корепер») продлит на шесть месяцев черный список для РФ и Украины на очередном заседании 15 марта», - сказал он.

Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а главарей Донецкой и Луганской «ДНР» и «ЛНР». В перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры «ДНР» и «ЛНР», с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Черный список для России и Украины - это лишь один из трех независимых пакетов санкций ЕС. До конца июня 2017 года действуют и секторальные экономические ограничения, которые продлеваются каждые полгода. Также до конца 2017 года действуют торговые и визовые штрафные меры в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС о непризнании вхождения полуострова в состав России, которые продлеваются на ежегодной основе.


Мнение

А судьи кто?
А судьи кто? Михаил Пастухов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников


Интервью

Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ