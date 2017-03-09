Декрет о «тунеядцах»: от солдата требуют по рублю за каждый день службы в армии 25 9.03.2017, 12:12

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Случай гомельчанина наиболее ярко подтверждает абсурдность декрета.

Рядовой Костя Савченко демобилизовался 22 мая 2015 года. Сегодня он работает в частной мастерской автомехаником, а вот после службы работу по специальности найти не смог. Тем временем власти записали его в «тунеядцы» и требует 360 рублей налога на «содержание государства». Получается 142 рубля за каждый день службы в армии и 218 рублей за то время, пока дембель после службы искал работу, сообщает сайт gomelspring.org.

С помощью независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле Костя обжаловал «письмо счастья» в районной, а потом и областной инспекциях МНС, но тщетно.

«В связи с тем, что срок службы в армии составил менее 183 дней в 2015 году, вы обязаны платить. Расчет уплаты сбора пропорционально количеству дней прохождения срочной военной службы в армии декретом №3 не предусмотрен», - ответили бывшему солдату в инспекции МНС по Гомельской области.

Тот факт, что от солдата требуют налог задним числом (декрет вступил в силу 2 апреля, а налог ему насчитали с 1 января 2015 года), инспекция МНС считает нормальной ситуацией, которая следует из самого декрета.

«Мне не повезло, я призывался в армию осенью и демобилизовался весной. А вот те солдаты, которых наоборот, призывают весной, и служба у которых заканчивается осенью согласно декрету платить не обязаны, так как служили более 183-х дней в году. А нам говорят о справедливости, равенстве всех перед законом», - смеется бывший солдат.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который помогает тем, кого власть записала в «тунеядцы» заявляет, что случай Кости наиболее ярко подтверждает абсурдность всего декрета №3.

«Власть выпустила джинна из бутылки, признав декретом реальную безработицу в стране. Около полумиллиона «писем счастья» получили и будут получать ежегодно белорусы. Вместо того, чтобы бороться с безработицей, чиновники развязали борьбу с людьми. Только 10% людей оплатили сбор на содержание государства, остальные 90% проигнорировали», - говорит профсоюзный юрист.

«Если Костю не освободят от налога, пойдем в суды, будем показывать всю абсурдность ситуации. Мне стыдно за свою страну, в которой даже солдаты должны платить налоги, причем только те, как говорит Костя, призываемые осенью», - добавил профсоюзный юрист.

Напомним, лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал активистов из регионов приехать в Минск на акцию 25 марта, а минчан — поддержать протесты в регионах 26 марта.