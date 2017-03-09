Белорусы получат бесплатные визы на лучшие песни Вольского в Вильнюсе 4 9.03.2017, 12:21

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ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: charter97.org/Иван Межуй

8 мая в литовской столице Лявон Вольский представит программу «172».

8 мая в Вильнюсе Лявон Вольский представит программу «172», в рамках которой прозвучат лучшие песни за всю карьеру музыканта: от группы «Мроя» до самого нового сольного альбома «Псіхасаматыка». Белорусы имеют возможность получить бесплатные визы.

В концерте примут участие Алесь-Франтишек Мышкевич, Павел Аракелян, а также норвежские музыканты Снорре Бергеруд, Бьорн Холмсленд и Синдре Скейе, с которыми Лявон Вольский записывал альбомы «Грамадазнаўства» (2014) и «Псіхасаматыка» (2016). Концерт состоится в клубе Vakaris Vilnius в центре Вильнюса.

— Это будет большой концерт с акустическим и электрическим отделением, — рассказал Лявон Вольский tut.by. — За последнее время довелось вспомнить много песен, которые давно не исполнял: «Мроя», N.R.M. и из других проектов. Поэтому «172» — это не только прямое расстояние от Минска до Вильнюса, но и примерное количество минут в концерте.

Благодаря поддержке МИД Литвы на основании приобретенных в Беларуси билетов на мероприятие белорусы имеют возможность получить бесплатные визы (без консульского сбора) со сроком действия с 7 по 9 мая включительно. Подавать документы можно в посольстве Литвы в Минске, а также в визовых центрах по всей Беларуси (услуга платная — 20 евро).