Напуганный Лукашенко дает задний ход 223 9.03.2017, 12:31

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Диктатор заявил, что декрет о «тунеядцах» отменять не будут, но денег в этом году взимать не станут.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменять не станут, но в течение года поручено не взыскивать соответствующий сбор. Данное решение сегодня на совещании об актуальных вопросах развития страны озвучил Лукашенко, передает БелТА.

«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал» - заявил диктатор.

«Я, естественно, наблюдаю, насколько это возможно, и отслеживаю всякую писанину в СМИ - и оппозиционных, и провластных. И знаю заявления представителей пятой колонны и кое-что еще - то, чего общество не знает. Хотя намек в СМИ на это был», - заявил Лукашенко.

По его словам, данный декрет не является экономическим и финансовым. «Это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно - заставить работать тех, кто должен и кто может. Это – главное», - отметил диктатор.

Вместе с тем Лукашенко констатировал «отвратительное и безответственное» исполнение декрета со стороны ответственных чиновников. «Не нашли там (в работе с населением по исполнению декрета. – ред.) свое место и наши «депутаты». Притом разных уровней, особенно местных «советов», - сказал он. «Каждый председатель райисполкома, главы администраций в городах, районных администраций - это их прежде всего работа. А контроль - за губернаторами и мэром Минска. У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не надо было трогать вообще. Мы не должны обижать людей, особенно в это время. И те, кто сегодня выходят на улицы и начинают кричать, это ведь не те «тунеядцы», которые действительно «тунеядцы». Это в основном те люди, которые обижены, которым мы ни с того ни с сего послали эти извещения», - сказал Лукашенко.

Он поручил к 1 апреля определить списки тех, кто должен вносить платежи на основании декрета №3. «Списки должны быть выверены. Привлечь к составлению списков надо всех – «депутатов» местных «советов», милицию, участковых, спецслужбы. Они должны быть у каждого председателя гор- и райисполкома, глав администраций в областных центрах и городе Минске. А моя администрация вместе с правительством должна организовать контроль за исполнением этого решения», - заявил диктатор.

Лукашенко озвучил следующее решение: в течение 2017 года не взыскивать в рамках декрета №3 сбор с тех, кто будет внесен в соответствующие списки. «Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», - распорядился диктатор. «В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги», - пояснил Лукашенко.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.