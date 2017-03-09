Пограничники США отчитались о резком падении потока нелегалов при Трампе 9.03.2017, 12:38

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В феврале этого года число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40%.

Жесткая миграционная политика президента Америки Дональда Трампа вызвала резкое падение попыток нелегального пересечения границы с Мексикой. В первый месяц после вступления в должность Трампа поток нелегалов сократился на 40%

В феврале 2017 года число нелегальных мигрантов, переходящих сухопутную границу США и Мексики, сократилось на 40% по сравнению с январем. Об этом говорится в официальном отчете (перевод - РБК) Погранично-таможенной службы США.

Если в январе на границе с Мексикой были задержаны более 31 тысячи человек, то в феврале, когда пост президента США уже занимал Дональд Трамп, их число упало до 18 тыс. 762 человек, или на 40%.

При этом в службе отмечают, что обычно количество нелегалов в феврале на 20% превышает показатели января.