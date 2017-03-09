Лукашенко: Больше всего удивили слова моего закоренелого друга Медведева 63 9.03.2017, 13:08

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ФОТО: REUTERS

Диктатор снова заговорил об «умниках», которые хотят его «наклонять и ставить на колени».

Об этом Лукашенко заявил 9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны, сообщает его пресс-служба.

Диктатор в начале совещания потребовал доложить ему о сотрудничестве с Россией, особенно с учетом недавно состоявшегося в Бишкеке межправительственного заседания в рамках Евразийского экономического союза.

«Я, конечно, в общих чертах знаком. Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева (премьер-министр России Дмитрий Медведев. —ред.), — сказал Лукашенко. — Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».

«Я тоже не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить, как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией — это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», — сказал диктатор.

«В их основе лежит нечто большее. И чтобы оценивать эти отношения, надо уходить в середину прошлого века, когда мы третью часть населения положили, знаете за что. А если кому-то хочется нагнетать ситуацию и в очередной раз вместо решения вопросов нас упрекать, не получится», — заявил Лукашенко.

«Скажу очень кратко и четко, чего мы хотим: никаких низких цен мы не хотим на газ. Нам надо, чтобы руководство братской России выполняло свои обязательства. По содержанию и по духу. Если мы строим наш союз — единое государство мы замахнулись построить, — то у наших людей и предприятий, у бизнеса должны быть равные условия на этом рынке. Все, мы больше ничего не хотим», — сказал диктатор.

«Если кто-то из умников там думает, что нас можно постоянно наклонять и ставить на колени, этого не будет», — добавил Лукашенко.

Напомним, 7 марта в Бишкеке премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр России Дмитрий Медведев подискутировали на тему двусторонних отношений и интеграционных процессов.

Кобяков отметил, что Беларусь выражает крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью с российской стороной проблем в нефтегазовой сфере, в ответ на это Медведев призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. В начале февраля Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу «кубов» российского газа 107 долларов, а не 132, как требует Россия. 3 марта стало известно, что Россия увеличивает стоимость газа для Беларуси до 141,1 доллара за 1000 кубометров. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов.