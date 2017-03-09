Как быть, если теща живет в одной квартире с молодой семьей 17 9.03.2017, 13:17

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Переехавшая в Минск семья рассказала свою непростую историю.

О жизни с тещей порталу tut.by рассказали читательницы из Минска.

— Я и моя старшая сестра переехали жить в Минск учиться, затем вышли замуж, а мама осталась одна в другом городе. Наши родители развелись: мама терпела постоянные избиения и унижения со стороны отца, а затем отец ушел к другой. Моя мать из России, родственников в Беларуси у нее нет, друзей очень мало (в основном соседи и коллеги с работы), поэтому, можно сказать, она жила совершенно одна. Тогда мы решили продать квартиру и поселить маму в Минске, поближе к дочерям.

Вместо квартиры купили участок с маленьким домиком с планами на пристройку в два этажа. У старшей сестры трое детей, они постоянно снимали жилье (т.к. своего нет, а ютиться в «двушке» со свекровью не хотелось), однако, чтобы сэкономить деньги на строительство, они все-таки переехали к свекрови. Чтобы не снимать квартиру для мамы, обсудив с мужем, мы оставили ее жить с нами в двухкомнатной квартире. Изначально строительная фирма обещала построить пристройку за три месяца. Началось строительство в середине июня, поэтому мы все надеялись, что лето поспособствует быстрому и своевременному строительству, однако везде есть подводные камни, и строительство затянулось. Вот уже больше полугода мама живет со мной и мужем, и здесь начинаются все проблемы.

Первая проблема. Моя мама — отличная теща: она никогда ничего не скажет, она ни во что не лезет. Однако как бы мама ни пыталась вести себя, будто ее и нет, это все равно не так. Мы с мужем не можем спокойно уединиться, даже просто чтобы посмотреть вдвоем телевизор или посидеть в тишине, пока он играет на компьютере, а я смотрю его игру. Хоть мы и поставили маме в комнату отдельно телевизор, она приходит к нам под предлогом, что ей нечего посмотреть по обычным каналам (по 66 каналам), а на нашем телевизоре есть интернет. Однако здесь меня беспокоит проблема, которая вскоре может возникнуть: мой муж очень терпеливый человек, но я боюсь, что в дальнейшем он может отдалиться от меня из-за постоянного присутствия мамы и невозможности почувствовать себя полным хозяином в своей квартире. И как бы мы ни старались, мы все равно понимаем, что нас очень сильно раздражает постоянное присутствие хоть и родного, однако постороннего человека в нашем доме. Мы еще не ругались на эту тему, но боюсь, что скоро до этого дойдет. Предел есть у всех. Мы все-таки молодая семья и долго жили чисто вдвоем. А сказать что-либо маме я не могу, потому что она очень обидчивая, даже намекнуть боюсь.

Вторая проблема — это моя мама, вернее ее отношение к жизни. Буду грубо, как есть, т.к. такое мнение не у меня одной. Она ничего не хочет делать, она постоянно ноет, что все болит, что все не так, что нет времени (хотя времени у нее завались, а желания ноль). В связи со строительством старшая сестра часто нуждается, чтобы кто-то посидел с детьми (обычно это мама или свекровь), наша мама всегда реагирует так, будто ее зовут разгружать вагон угля бесплатно. В последнее время она даже не звонит ей, потому что не хочет приезжать и сидеть с внуками пару часов (мы с сестрой ее понимаем, т.к. внуки очень шумные и активные), но что делать, если всеми вопросами по строительству занимается сестра, которой нужно время, чтобы решить все проблемы быстрее. Если честно, я пишу это письмо, потому что нам с сестрой надоело постоянное нытье мамы. Ей еще нет 50, а она уже чуть ли не готовится покинуть этот мир. А мы ничего не можем ей сказать или даже намекнуть, т.к. (как говорилось выше) она очень обидчива, причем она обижается не на себя, а на других, на мир, на жизнь, что все не так. Мы ее понимаем, что она пережила трудное время, пока жила с отцом, и он поднимал на нее руку, но это давно все в прошлом, пора двигаться дальше, а не возить все старые обиды, как домик у улитки. Она с завистью смотрит на свекровь сестры, что та ездит отдыхать в санатории, однако свекровь (ей под 60) получает минимальную пенсию и подрабатывает на двух работах, чтобы отложить деньги на санаторий, а также умудряется кормить семью старшей сестры, потому что их деньги уходят на строительство. Мы просто не знаем, как встряхнуть нашу маму, чтобы она начала жить, а не доживать, чтобы она не обиделась, чтобы поняла.

Комментарий психолога:

— Отношения детей и родителей тема вечная и сложная по многим причинам.

Одна из них — это длительность этих отношений в сочетании с необходимостью перемен. Нужно меняться и людям, и самим отношениям. Роль мамы младенца отличается от роли мамы трехлетнего ребенка, и значительно отличается от роли мамы подростка. Роль матери взрослой женщины — нечто совершенно особенное.

Не все справляются с этими переменами, а иногда обнаруживают, что поменялись ролями.

Вы пишете, что после развода ваших родителей мама осталась одна и что до этого в вашей истории за все был ответственен отец (избиения, унижения, предательство), а после вы с сестрой все решили за маму. В вашем описании отец — «негодяй-преследователь», мать «жертва», вы с сестрой — «спасители». Однако не прошло и года, как из спасителей вы превращаетесь в преследователей. В вашем письме много раздражения, тревоги и желания получить еще больше рычагов воздействия.

Взрослый дееспособный человек ответственен за свою жизнь сам.

Он обязан налаживать социальные связи, находить себе занятие, друзей, развлечения, работу, мужа и выбирать отношение к жизни. В результате этого выбора человек получает результат, остается доволен или что-то меняет. Если этого не происходит и кто-то решает за человека, то решающий пожинает плоды.

Возможно, дисгармоничные отношения в вашей родительской семье привели к тому, что вы с сестрой объединились с мамой против отца, и вам кажется это само собой разумеющимся. Однако это их отношения — мужчины и женщины, мужа и жены, вы не должны вмешиваться в них. Вы остаетесь дочерьми вашему отцу и матери, они разбираются сами и не позволяют вам вмешиваться. С позиции взрослого человека важно заботиться о собственной безопасности и давать возможность другим взрослым людям позаботиться о себе.

История с вашим отцом выглядит так, что мама страдала, отец был деспотом. Однако ваша мама выбрала себе мужа и оставалась в этих отношениях, она должна была обеспечить свою безопасность. А когда вы были детьми, они оба были обязаны обеспечить безопасность вам с сестрой.

Понятно, что никто не говорит, просыпаясь утром: «Отныне я испорчу жизнь своим близким». Это происходит неосознанно. Но, к сожалению, это не делает причиненный вред менее значительным и болезненным.

Вовлекать детей в конфликт родителей очень вредно, как и брать ответственность за жизнь взрослого человека, как это вы делаете сейчас.

Вам необходимо учиться уважать мамину свободу и не брать за нее ответственность. До тех пор, пока вы принимаете все решения за нее, вы не только не даете ей возможности справиться самой, но и ставите ее в тупиковую ситуацию. Вы решили продать квартиру, поселить маму, купить участок, построить дом. Это все ваши решения. А где же решения мамы, где ее воля? Хочется управлять не только ее жизнью, но и чувствами: мама должна хотеть присматривать за детьми, быть позитивной, активной и жизнерадостной.

Ваша позиция дает ей возможность оставаться такой, какая она есть. Возможно даже, из желания быть хорошей для вас она остается такой, как вы ее видите.

Вы хотите укрепить свою позицию, не только рассказать нам, как мама неправа, но и повлиять на неё, вооружившись способами управления, которые подскажет психолог (они-то умеют манипулировать людьми). Вы с сестрой заняли роль родителя для вашей мамы, а она, возможно, не желая вступать с вами в конфликт, занимает роль беспомощного, капризного, ноющего ребенка. Обидчивость и беспомощность — проявление этой роли. Отношения взрослых людей значительно отличаются от этой схемы.

Мне жаль, но легко не будет.

Дисгармоничные отношения травмируют людей и становятся привычными. Осознать это и научиться новым способам взаимоотношений, свободным от игр и вторичных выгод — долго и трудно. Но это того стоит! Только так можно получить счастливые, гармоничные отношения.

Вооружившись главными принципами взаимоотношения взрослых людей, которыми являются независимость, уважение и ответственность каждого за себя, вы достигнете куда лучших результатов. Эти принципы подразумевают четкое распределение социальных ролей и одновременно искренность, открытость, доверие.

Возьмите ответственность за происходящее с вами и с вашими отношениями, отдайте ответственность за жизнь мамы, ее настроение, мировоззрение ей самой.

Только это принесет вам облегчение и позволит развиваться вам самой и найти выходы из сложившейся ситуации. Ведь когда-нибудь вы сами станете мамой взрослого ребенка. Есть ради чего постараться!

Только признание ваших собственных ошибок и откровенный разговор о положении вещей сможет изменить ваши отношения с мамой.