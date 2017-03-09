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Житель барака в Речице: Вынуждены с женой скитаться по людям с новорожденным ребенком

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  • 9.03.2017, 13:50

Многоквартирный барак по улице Войкова в Речице был построен еще в 30-е годы прошлого века.

В 2011 году райисполком признал барак непригодным для проживания и не соответствующим санитарным и техническим требованиям: течет крыша, в подъездах и квартирах от стен отваливается штукатурка, облупленные стены, оконные рамы с большими щелями, за водой и в туалет жители ходят на улицу (и это при том, что среди жителей есть дети и пожилые люди). Многочисленные жалобы в разные инстанции не дали результата, чиновники разводят руками и сетуют на отсутствие денег, чтобы отселить жителей из аварийного дома, говорится в репортаже «Гомельской весны».


Мнение

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