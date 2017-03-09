Главное чудо в истории Лиги чемпионов 8 9.03.2017, 13:56

Победа Барселоны навсегда войдет в историю мирового футбола.

Ну, конечно же, «Барселона» победила. Конечно же. Это прекрасно укладывается в общую канву спортивно-политических результатов, произошедших за последний год. Мы их уже утомились вспоминать: Brexit, Трамп, «Лестер», «Чикаго Кабс». Вот и «Пэтриотс» из Барселоны совершили грандиозный камбек в Супербоуле против парижских «Фэлконс», пишет «Трибуна».

Мир по-прежнему пьян и похож на фильм Мела Гибсона. Киношности вчерашний матч немного лишают лишь эти гаденькие моменты, из-за которых итоговый триумф нельзя назвать кристально чистым. Marca насчитала два лишних пенальти в пользу «Барсы» и один недостающий у «ПСЖ». Они, конечно, те еще борцы за независимость Каталонии, но претензии оправданы.

Да и поведение Неймара с Суаресом тоже. Это когда арбитр деловито подбегает к прикрывшему лицо бразильцу и слышит: «Сеньор, мне осталось недолго. Я так молод, у меня впереди была вся карьера. Прошу вас, исполните последнюю просьбу – поставьте одиннадцатиметровый». Через минуту мы лицезреем чудотворное действие забитого гола, ибо павшие да восстали.

Но жаль, если именно это будет для кого-то главной моралью истории. Знаю человека, который на вопрос о главных событиях в европейском футболе за последнее десятилетие начинает перечислять фамилии арбитров, принявших неверные решения в судьбоносных играх. Петя не умный, не будь таким, как Петя.

Предположим, при другом арбитре «Барса» бы не справилась. Все закончилось бы на 4:1 или 5:1 «по справедливости». Спрашивается, на кой черт такой «ПСЖ» в следующих стадиях? Так выглядит ваш скрытый фаворит Лиги чемпионов? Вот эти альфа-самцы французского чемпионата, поймавшие нервяк у собственных ворот? В четвертьфинал «Барселона» вышла, как у нас любят – не по закону, по понятиям.

Унаи Эмери тренер прекрасный, он просто находится не в своей весовой категории. Его зона комфорта – статус андердога, еврокубок попроще, контракты поменьше. Настрой он своих футболистов забыть о счете и просто сыграть как они любят, «ПСЖ» прошел бы дальше. Влететь 1:6 и так играть в защите можно лишь, если каждый из 11 игроков на поле каждую секунду думает о том, сколько еще можно пропустить и все равно выйти в четвертьфинал.

За величием результата можно будет и забыть о том, что выступление «Барселоны» великим не было. Каталонцы забили больше, чем создали. Это победа не системы и не стиля, это победа духа и желания. Так, как это периодически бывает у их главных идеологических оппонентов. Даже победный гол в матче в добавленное арбитром время забил Sergi R.

Обнаженная схема 3-4-3 идеально подходит для Маскерано, который всю испанскую часть карьеры в плане игры в защите предпочитает выносить детей из пожара, а не запрещать им играть со спичками. Умтити и Ракитич также отработали по максимуму. Ведь удивительно не то, что «Барселона» забила шесть, а что пропустила только один. Это те же парни, что не так давно едва обыграли «Леганес».

И пора уже обратить внимание на слона в комнате. Нет, Луис Энрике не должен продлить контракт после такой победы. Ничего из того, что было сказано две недели назад, не утеряло актуальность. Напротив, этот триумф стал возможен только потому, что тренер «Барселоны» определился с будущим.

Сразу после того, как Лучо объявил об уходе, его команда обрела невиданную легкость. Двенадцать забитых мячей за неделю. Никакой не секрет, что обе стороны – тренер и игроки – устали друг от друга. Когда срок их сосуществования стал конечен и близок, то всем стало легче дышать.

Энрике больше не надо думать о том, как бы никого из звезд не обидеть своим решением, его здесь не будет через три месяца. Нет нужды бояться играть по необычной схеме, ставить игроков на другие позиции, а кого-то долго держать в запасе. Ситуация работает и в обратном направлении: начальник увольняется, работай в свое удовольствие.

За две недели после парижского кошмара «Барселона» не смогла бы выдумать более эффективного средства для итоговой победы кроме того, как отказаться от долгосрочных обязательств, отменить завтрашний день. И Энрике спокойно и уверенно перед ответной игрой заявлял: «Если «ПСЖ» забил нам четыре гола, то почему мы не можем забить шесть?»

Вот, кто более всех кинематографичен во вчерашнем действии. Луис Энрике, отправляющийся на казнь на глазах у миллионов болельщиков.

– Ну, скажи что-нибудь на прощанье. Всегда найдется что-то важное для такой минуты.

– Мы… мы будем ждать тебя.

– Не то!

– Мы будем верны тебе.

– Не надо!

– Они положили сырой порох, Лучо! Они хотят тебе помешать!

Ведь Луис Энрике славен не тем, что физрук или не физрук, а тем, что не врет. И если он пообещал забить шесть мячей, то он просто обязан это сделать.

Две недели назад «Барселону» подначивали старой избитой фразой, но оказалось, что ее просто не договаривали до конца: увидеть Париж и умереть, вернуться домой и родиться заново.