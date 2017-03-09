Европейский суд заблокировал «Газпром» по иску Польши 2 9.03.2017, 13:59

Фото: РИА «Новости»

По иску PGNiG на год заблокировано расширение доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL.

Польской государственной нефтегазовой компании PGNiG через Европейский суд (European Court of Justice) удалось заблокировать до марта следующего года проведение аукционов на предоставление дополнительных мощностей OPAL. Это не позволит российскому «Газпрому» расширить доступ к этому европейскому газопроводу, передает «Радио Польша».

«Мы остановили довольно неудачное, а для нас вредное решение Европейской комиссии о расширении доступа «Газпрома», - заявил президент PGNiG Петр Возняк.

«Газпром» по крайней мере в течение года не сможет пользоваться предоставленным ему правом расширить доступ к OPAL.

В октябре 2016 года Еврокомиссия позволила «Газпрому» расширить доступ к газопроводу OPAL, по которому газ поставляется в страны Европы.

Газопровод OPAL является сухопутным продолжением «Северного потока», который доставляет газ из России в Европу в обход транзитных государств – Украины и Польши. Президенты этих государств объявили действия ЕК «несоответствующими правилам и принципам Энергетического сообщества» и «противоречащими объединению энергетически независимой Европы».

Украинская сторона хочет присоединиться к польскому иску по делу об OPAL, о чем уведомила Европейский суд.