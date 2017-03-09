Минского чиновника-коммунальщика задержали за взятку 3 9.03.2017, 14:07

На протяжении нескольких лет чиновник закупал от поставщиков оборудование по завышенным ценам, получая откаты.

Во время получения взятки задержан руководитель коммунального унитарного предприятия Минска. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

"Руководитель получил взятку за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров поставок оборудования, в интересах частной фирмы. На протяжении нескольких лет чиновник закупал от поставщиков оборудование по завышенным ценам, получая откаты в виде процентов от общей суммы закупки.

С целью недопущения конкурентов злоумышленник давал незаконные указания подчиненным формально проводить закупки, указывая в них условия и критерии, заранее оговоренные с представителем коммерческой фирмы", - отметили в ГУВД.

Оперативники задержали директора с поличным при получении взятки 1 марта. Он находится в СИЗО. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки), ведется расследование.

"Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Не исключено, что официальные обвинения будут выдвинуты и по другим эпизодам преступной деятельности", - заявили правоохранители.