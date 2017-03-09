В каких продуктах содержится много жизненно необходимого витамина D 1 9.03.2017, 14:14

Витамин D жизненно необходим для населения тех стран, где зима длится по полгода.

Всего 30 минут солнечного света в день - и в нашем организме образуется целительный витамин D, или, как его еще иногда называют, «витамин солнечного света». Главная функция этого жизненно важного витамина - в регуляции обмена кальция и фосфора в крови, что обеспечивает нормальный рост и развитие костей и зубов, придает прочность нашему скелету и силу мышцам. А еще витамин D необходим для свертывания крови, нормальной работы сердца, регуляции артериального давления, повышения иммунитета и работы щитовидной железы. Недаром врачи всего мира уделяют особое внимание проблеме недостатка витамина D, пишет kp.by.

Когда организм получает нужное количество солнечного света, витамина Д тоже вырабатывается в достаточном количестве. Но что делать жителям тех стран, где солнце - редкий гость на протяжении не просто дней, но и недель, а то и месяцев? Во-первых, все-таки стараться бывать на улице - обязательно днем, подставляя свету открытые участки тела. Во-вторых, можно по совету врача дополнительно принимать витамин D - например, в виде рыбьего жира. А в-третьих, каждый день включать в рацион те продукты, которые содержат «солнечный витамин». Какие же именно продукты?

1. Жирная морская рыба - лосось, пикша, сардины, форель, палтус, скумбрия, сельдь, а также икра. Особенно богата витамином D печень трески.

2. Мясные субпродукты - например, говяжья, а лучше телячья печень и почки.

3. Куриные яйца - в одном яйце содержится около 20% дневной нормы витамина D.

4. Зерновые (овес), а также некоторые растительные продукты - петрушка, крапива.

5. Молочные продукты - сливочное масло, сыр и творог. Вот на последнем, таком привычном для нас продукте ежедневного употребления, стоит остановиться подробнее. В килограмме творога содержится около половины дневной нормы витамина D. А еще сверхполезным бонусом - молочные жиры, легкоусвояемые белки, кальций, фосфор и аминокислоты. Идеальный состав для нормального роста, развития костной ткани, здоровья сердечно-сосудистой системы, зубов, профилактики рахита и остеопороза… Вот почему творог необходим буквально всем - детям, подросткам, будущим и кормящим мамам, спортсменам, тем, кто ведет активный образ жизни, и людям зрелого возраста.

Очень важно правильно выбрать этот ценный продукт. Творог должен быть действительно натуральным, произведенным из свежего молока с использованием закваски.