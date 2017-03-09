Портников: Лукашенко по своей позиции ничем не отличается от Путина 9.03.2017, 14:45

Виталий Портников

Появление на БТ фильма-пасквиля о Революции достоинства в Украине вполне закономерно для авторитарного режима.

Белорусская власть враждебно относится к любым протестным движениям в обществе –как в Украине, так и в Беларуси.

Об этом Charter97.org заявил известный украинский журналист Виталий Портников.

- Официальный телеканал БТ показал пропагандистский сюжет, в котором, в частности, утверждалось, что большинство героев Небесной сотни в Киеве были убиты своими же выстрелом в спину. Какую оценку вы можете дать такому заявлению, прозвучавшему на государственном телеканале соседней страны?

- Я не вижу ничего сенсационного в этой позиции белорусских телевизионных пропагандистов.

Мы прекрасно знаем, что белорусское руководство с 90-х годов крайне отрицательно воспринимает любые протестные движения, направленные против существующей власти где бы то ни было.

В этом смысле Александр Лукашенко по своей позиции ничем не отличается от президента России Владимира Путина.

Потому что Лукашенко был тем политиком, который всегда старался утвердить легитимность власти главы государства как системообразующую. И, как и президент России Борис Ельцин и президент Чечни Джохар Дудаев, он был первым постсоветским правителем, который пошел на уничтожение своего парламента ради усиления своей власти.

Именно поэтому совершенно очевидно, что все то, что происходило на Майдане в 2004 году, или в 2012 и в 2014 годах, ему никак не могло нравится, так как это подрывает сами основы «легитимности» белорусского режима.

Не как режима «конституционного», не как режима, где власть основана на «волеизъявлении народа», а как режима, власть которого основана на некоей «высшей силе». Этим как раз и отличается структура власти в Беларуси и России от структуры власти в Украине.

Выход подобного сюжета по телевидению доказывает то, что мы и так давно знаем: белорусская власть враждебно относится к любым протестным движениям в обществе – происходят ли они в Украине или в самой Беларуси.

Это совершенно естественно: никакой другой логика авторитарного режима быть просто не может.