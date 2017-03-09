Геннадий Федынич: Лукашенко должен отменить декрет о «тунеядцах» и сесть за стол переговоров 15 9.03.2017, 15:08

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ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ

ФОТО: PRACA-BY.INFO

Половинчатые решения властей еще больше разозлили народ.

Об этом сайту belaruspartisan.org, заявил председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

«Люди поднялись не против декрета №3. Он был лишь последней каплей. Без этого декрета у белорусов огромное количество нерешенных проблем. Мораторий на взыскание налога на тунеядство никак не повлияет на то, что люди годами не могут себе найти работу, не решит проблему непродления контрактов, пенсий и так далее. Поэтому введение этого моратория никак не повлияет на массовость протестных акций» , - считает Федынич.

Наоборот, то что декрет о тунеядстве был не отменен, а только приостановлен на год, может еще больше разозлить белорусов, считает профсоюзный лидер.

«Какой мораторий? Если бы Лукашенко действительно понял, что декрет плохой, что он не работает, что это откровенное издевательство над людьми – то он должен был отменить этот декрет. Но Лукашенко же своих решений никогда не отменял. Вот и сейчас хочет сохранить свое лицо. Он волнуется о своем имени, а не о народе. И народ это видит. Не надо недооценивать людей – они все видят и все понимают. Если бы Лукашенко действительно беспокоился о народе он бы отменил этот нелепый, издевательский декрет и сел бы за стол переговоров. Начал бы обсуждать проблему безработицы, пенсионную реформу, отменил бы контрактную систему и прочее и прочее. Так делает человек, который действительно думает о народе. А если в такой тяжелой ситуации ты думаешь о своем имени, то это только еще больше злит народ. Поэтому людей на акции наверняка выйдет еще больше - ведь проблема не в декрете, а во власти», - уверен Геннадий Федынич.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.