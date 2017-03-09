Павел Северинец – диктатору: Народ не доводи – уходи 9 9.03.2017, 15:31

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Павел Северинец

Фото: charter97.org

«Мораторий» на декрет №3 не поможет Лукашенко.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец сравнил введение моратория на декрет «о тунеядцах» с тем, как власти корректировали указ №222, который предусматривает обязательную сертификацию товаров для предпринимателей.

Об этом Павел Северинец заявил «Радыё Свабода».

«Это не отступление, это та же тактика, которая использовалась властями во время протестов предпринимателей. Отвлечь до удобных времен, а там, например, договорившись с Россией по газу, взимать налог с народа полностью. Я думаю, что люди за 20 лет уже разобрались в таких ухищрениях, поэтому мораторий не снимет напряженности.

Если Лукашенко настаивает на сохранении декрета, люди будут выходить на улицу. Единственным способом снять напряжение была бы отмена декрета №3 и возвращение денег, которые были внесены в госбюджет. Вот это могло бы немного успокоить, по крайней мере, тех, кто пострадал. Но очень многие выходят на акции, пользуясь декретом только как поводом. Экономическая ситуация такова, что последняя капля уже упала».

«Народ не доводи – уходи», - написал в «Фейсбуке» сопредседатель БХД по поводу заявлений Лукашенко о «моратории» на исполнение декрета №3.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.