Как звезду юношеской сборной Беларуси по футболу забрали в армию 8 9.03.2017, 15:46

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Алексей Бутаревич

Алексей Бутаревич все равно планирует возвращение в футбол.

январе 2015 года юношеская сборная Беларуси, составленная из ребят 1997 года рождения, заняла 6-е место на престижном «Мемориале Валентина Гранаткина». Команда Алексея Вергеенко сперва победила Латвию и Эстонию, а затем проиграла Словении и России. А в матче за 5-е место уступила по пенальти Азербайджану. Лучшим игроком турнира у белорусов признали Алексея Бутаревича. Тогда полузащитник выступал за дубль «Немана» и привлекался Сергеем Солодовниковым к тренировкам с основой. Перед началом сезона 2016-го Бутаревич перешел в «Смолевичи СТИ», который как раз делал ставку на молодняк. В первой лиге футболист провел четыре встречи, а затем пропал с радаров.

Оказалось, с 19 мая Бутаревич служит в патрульном батальоне войсковой части 3310, что в Околице. Полгода был рядовым, а с конца октября получил звание младшего сержанта. Сейчас командует небольшим отделением.

– Ну, где там наш спортсмен? – обращается к дневальному начальник информационно-пропагандисткой службы отделения идеологической работы в/ч 3310 Юрий Ширковец. – Зови.

Майор же проходит в комнату отдыха, где находится парочка солдат. Один сидит за столом и что-то старательно пишет в тетрадке, а второй бренчит на гитаре, удобно устроившись в кресле. При виде офицера оба вскакивают и откладывают свои дела. Ширковец отправляет их погулять. Через минуту в комнате появляется Алексей Бутаревич.

– Повестка из военкомата пришла весной прошлого года. Когда подписывал контракт со «Смолевичами», предупредил и главного тренера Виталия Рогожкина, и директора клуба Сергея Михайлова, что пойду служить. Договорились, что это будет войсковая часть 3310. Во-первых, это Смолевичский район. А во-вторых, друг служил здесь и рассказывал, что хорошая часть.

Футболист отмечает, что вопрос по поводу того, чтобы «откосить» от службы даже не рассматривал.

– Я, если честно, хотел в армию. Хотел отдать долг Родине. Отец сам служил еще во времена СССР и рассказывал об армии много интересного. Говорил, что это хорошая школа жизни. И очень хотел, чтобы я ее прошел тоже. Рогожкин к моему решению отнесся с пониманием. Когда надо было ездить домой в Лиду на медкомиссию, отпускал с тренировок. А однажды даже подвез до минского вокзала, когда я опоздал на маршрутку из Смолевичей. После игры с «Оршей» (пока последней для меня в футболе), Виталий Васильевич пожелал мне удачи, а все ребята легкой, хорошей и быстрой службы.

Лидчанин признается, что особенно зацепила парня военная форма. Как впрочем, и все остальные армейские прелести.

– Распорядок дня, нормативы, упражнения с оружием, строевая подготовка – все это мне было интересно и ново. Но больше поначалу зацепила форма. Было очень непривычно видеть себя в такой одежде. Больше всего напрягали воротнички. Во время КМБ (курс молодого бойца – прим.) сержанты объяснили, что выглядеть опрятно и красиво очень важно, показали технологию и сказали, что ничего сложного нет.

Подшиваться надо так, чтобы с двух сторон было одинаковое количество подшивочного материала. Да и стежки надо небольшими делать, чтобы воротник не превращался в гармошку. Правильно подшиться у меня получилось далеко не с первого раза. Неделю мучился – исколол иголкой все пальцы, но разобрался. И действительно – ничего сложного нет.

Если солдат подшивался неправильно, то его никто не наказывал. У нас вообще в части дедовщины не было и нет. Старослужащие всегда помогали, обучали и подсказывали. Так было и на КМБ, и осталось после того, как попал в роту. Был приятно удивлен таким отношением. Не было и посвящений в солдаты, и переводов из духов в черпаки. Вообще эти понятия знаю только по слухам еще с гражданки.

КМБ для меня прошел легко – физическая форма была на уровне. Кроссы пробегал нормально, нормативы сдавал отлично. Да и сейчас успеваемость осталась на таком же уровне. А бегать даже чуть лучше стал. Три километра пробегаю быстрее, чем в бытность футболистом. Подтянулся и физически. Когда только призвался, подтягивался раза три. Было очень тяжело. Не понимал, как можно столько раз поднимать свой вес. Но со временем подкачался и подтягиваюсь сейчас 15 раз. К этим цифрам шел четыре месяца. Поэтому стараюсь планку держать.

Вторая вещь, поразившая Бутаревича в армии, – дисциплина.

- Распорядок дня расписан реально по минутам. Подъем в шесть утра. Футболистом вставал намного позже, но в нужный ритм вошел уже через пару дней. Даже стал просыпаться за несколько минут до побудки. Главное соблюдать режим и проблем не будет. Одеться надо максимально быстро. Сразу было тяжело – «заваливался» на берцах. Возникали сложности со шнуровкой. Но сейчас таких проблем нет. Потом зарядка, помывка и осмотр, на котором командир оценивает подготовку служащих ко дню. Обращается внимание на то, как подшита форма, начищены ли берцы, нормально ли солдаты побрились и так далее. Обязательно смотрится тумбочка – в ней всегда должен быть порядок. В моей лежат письма из дома, фотографии, шампунь, гель для душа, мыльно-брильные приспособления и все. Еда? По правилам ничего съестного там быть не должно. Даже печенье запрещено. Да и нас кормят прилично – мне хватает. Я даже поправился на пару килограммов. Если же совсем кушать захочется, можно в свободное время сходить в чипок (армейский буфет – прим.).

После осмотра завтрак, уборка казармы и занятия. «Предметы» каждый день разные: строевая подготовка, физическая подготовка, радиационная и биологическая защита, тактическая подготовка внутренних войск – все очень интересно. Если после обеда нет патрульной службы, снова идем на занятия. Вечером самостоятельная подготовка, ужин, личное время, обязательный просмотр новостей, прогулка и отбой.

Еще одна интересная штука – наряды. После того, как стал младшим сержантом, чаще всего заступаю на дежурство по роте. Слежу за соблюдением солдатами распорядка дня, отвечаю за сохранность оружия. В общем, обязанностей много. Был дневальным, помощником дежурного по части. Кроме того, есть наряды по клубу, по спортзалу и столовой, но туда попадаю очень редко.

В общем, здесь все очень строго. И это позволяет поддерживать порядок. Мне нравится, что когда старший говорит, ты обязан это сделать. Никакого обсуждения. Только «есть» и «разрешите выполнять». Это то, что нужно в армии. Хотя иногда, кажется, что этого не хватает людям и в повседневной жизни. Все-таки старших надо слушать.

Футбольное прошлое помогло мне достаточно быстро приспособиться к дисциплине. Во многих командах был самым младшим и, как следствие, накачивал мячи, носил сумку с инвентарем на тренировках. Кроме того, тренеры попадались, следящие за дисциплиной. У того же Павла Родненка в дубле «Немане» было правило: как ведешь себя за пределами поля, так и играешь. И Павел Петрович четко его соблюдал. Бывало, вечерами выходил на Советскую и посматривал за нашим поведением. Если что-то замечал, ничего не говорил, но, видимо, выводы делал.

Бутаревич признается, что один из самых волнительных моментов в армии, это присяга.

– Для меня это было что-то сродни первому профессиональному контракту. Когда подписывался с «Неманом», понимал, что это шаг в большой футбол. Когда давал присягу – что шаг во взрослую жизнь. Произнося клятву, гордился, что имею честь защищать страну и служить в нашей части.

Футболист служит во внутренних войсках. Кто не знает, именно эти парни вечерами патрулируют улицы наших городов. Алексей следит за порядком в Жодино.

– На «службу» отправляемся после обеда. В местном РУВД проходим инструктаж и двигаемся по маршрутам. Что делаем? Охраняем порядок и не допускаем противоправных действий со стороны граждан. Если встречаем пьяных, проводим до дома, чтобы ничего не случилось. Попадаются и буйные парни, но не настолько, чтобы применять силу. На асфальт еще никого не укладывал. Жодино – очень спокойный город, где люди стараются не нарушать.

Помимо патрулирования нас еще задействуют на футболе. В такие дни очень тянет на поле, но служба :). Обычно выпадает «Борисов-Арена». Чаще всего работаю на входе – пропускаю людей через рамки. А в прошлом году попал в Жодино на игру «Торпедо-БелАЗ» с венским «Рапидом». Там меня увидели ребята из «Смолевичей» – Никита Степанов, Паша Чикида, Леня Ханкевич и Сергей Русак. Они очень удивились, немного посмеялись, но сказали, что работа у меня почетная и форма очень идет.

Хавбек отмечает, что следить за футболом в армии не перестал. Более того, иногда даже играет.

– Я не в информационном вакууме. Во-первых, на наших стадионах хорошая акустика и я всегда в курсе, кто и как играет. Во-вторых, отец смотрит футбол и постоянно рассказывает о том, как дела в чемпионате страны в целом, и у «моих» «Немана» и «Смолевичей» в частности. Кроме того, в часть приходит газета «СБ. Беларусь сегодня», где тоже пишут про спорт. Жаль только, что смотреть матчи не получается. Телевизор в казарме есть, но еврокубки идут в такое время, когда у нас отбой, а во время игр чемпионата Беларуси я сам на стадионе.

Иногда получается и поиграть в футбол. Обычно в неделю у нас три занятия по спортивно-массовой работе и два – по физподготовке. И когда есть несколько свободных минут, можно поиграть в футбол. Ну, если офицеры разрешат. Хотя они обычно позволяют. А еще у нас в части проходит традиционный турнир по мини-футболу «Кубок Эдуарда Малофеева». Прошлым летом удалось поучаствовать и мне – входил в сборную части. Кроме нас играли представители Академии МВД, Военной академии, департамента исполнения наказаний. А еще Альберт Скороход привез команду артистов. Мы выступили неудачно – проиграли три матча из трех. Но больше запомнился Эдуард Васильевич. Очень пламенную речь выдал!

Ощущения от игры? Было немного тяжеловато, но чувствую, что навыков не растерял. Помню, как перестраиваться, какой ногой лучше отдавать пас, с какой силой его отдавать. Все это осталось.

Служить Бутаревичу осталось 9 месяцев. Дни в календаре Алексей пока не зачеркивает, но ждет дембеля, чтобы вернуться.

– Очень хочу после армии попробовать вернуться в футбол. Надеюсь, получится. Я поддерживаю отношения с теми же Рогожкиным и Родненком. Кроме них звонили и интересовались моими делами Алексей Вергеенко и Кирилл Альшевский. Поговорили о моем возвращении, но раньше времени не буду озвучивать. Остаться в армии на контракте? Пока такого желания нет, но, возможно, ближе к дембелю что-то и изменится. Кто знает.