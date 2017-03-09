В феврале белорусы продали валюты больше, чем купили 3 9.03.2017, 16:03

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Фото: Reuters

Белорусы продолжают проедать заначку и сдавать все больше валюты.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

За февраль население продало наличной и безналичной валюты на $1,148 млрд в эквиваленте, купило - $855,68 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $292,34 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в феврале продали иностранной валюты на $2,502 млрд в эквиваленте, купили - $2,521 млрд.

Нерезиденты Беларуси за прошлый месяц продали валюты на $81,8 млн в эквиваленте, купили - $21,3 млн.