Наталья Папкова: Акции против грабежа людей будут продолжаться 6 9.03.2017, 15:55

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Наталья Папкова

Фото: andrei bortnikau

«Подачки» от властей в виде «замораживания» декрета №3 белорусам уже не нужны.

Наталья Попкова, которая стала лидером Марша рассерженных белорусов в Бресте, скептически восприняла новость о приостановлении декрета №3.

Об этом активистка «Молодой Беларуси» заявила журналистам «Радыё Свабода».

По словам Наталии Папковой, ситуацию обыграли таким образом, что виновными якобы оказались многие чиновники, кроме главного автора документа – Александра Лукашенко:

«Могу сказать, что нам не нужны подачки. Либо они полностью отменяют этот декрет, либо все будет продолжаться. То есть, мы не собираемся приостанавливать акции протеста против грабежа людей».

Наталья заявила, что намерена и дальше принимать участие в акциях «нетунеядцев».

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.