Ученые рассказали, почему в голове «крутятся» песни 9.03.2017, 16:19

«Прилипчивые» песни получили даже собственное название.

Некоторые песни обладают особым свойством «западать» в голову и крутиться там неделями, и в любую секунду, чуть расслабившись, человек ловит себя на мысли, что опять напевает надоевшие уже слова. Ученые пытались разобраться в причинах навязчивости мелодий, пишет medportal.ru.

В ходе одной из посвященных этой теме научных работ они выяснили, что такие песни похожи друг на друга. Чаще всего они достаточно известны, в них есть повторяющиеся ноты или неожиданные интервалы, ритмы этих песен и их мелодические контуры узнаваемы и оригинальны. Келли Якубовски, исследователь из Даремского университета (Durham University), отметила, что эти песни достаточно просты, чтобы легко запоминаться, но при этом имеют некоторые особенности, которые заставляют мозг «прокручивать» их снова и снова.

Иногда специалисты называют навязчивые песни «непроизвольными музыкальными образами». В 2012 году в ходе еще одного исследования, проводившегося в Финляндии, 90% пользователей интернета сообщили, что хотя бы раз в неделю обнаруживают, что постоянно напевают одну и ту же мелодию. Чем музыкальнее был человек, тем чаще с ним такое происходило.

Это подтверждала в том числе научная работа, опубликованная в 2006 году, в которой один из участников – пианист – делился тем, что такие мелодии постоянно звучат у него в голове и очень отвлекают от работы. Мужчина подчеркнул, что навязчивость заставляла его относиться с отвращением даже к песням, которые он изначально находил волнующими. Люди часто думают, что в голове могут вертеться только неприятные песни, однако на деле оказывается, что таких мелодий - не более трети от общего числа.

В 2013 году исследователи снова нашли подтверждение гипотезе о том, что давно известные песни гораздо чаще «прилипают», и участникам соответствующих экспериментов не нужно было долго думать о какой-либо известной песне, чтобы она к ним «прицепилась».

Мало того, если им параллельно задавали вопросы, касавшиеся самой песни, чтобы люди сильнее задумывались о том, что они поют – это не влияло на привязчивость мотива и слов. Однако влиял музыкальный рисунок – длинные ноты и меньшие интервалы увеличивали шанс того, что человек начнет напевать песню.

Это объяснили тем, что такие мелодии гораздо проще напеть, чем, например, оперную арию. Келли Якубовски в своем исследовании, опубликованном в ноябре 2016 года, не нашла прямой зависимости между нотами, интервалами и навязчивостью композиции, однако еще раз выявила причинно-следственную связь между простотой исполнения и тем, как часто песня становится «ушным червем».

Сотрудница Даремского университета провела несколько опросов с 2010 по 2013 год, чтобы выяснить, какие песни чаще всего «западали» людям в голову. Затем она сравнила эти композиции с похожими, которые называли не такими прилипчивыми.

Оказалось, что у навязчивых песен ритмы были более быстрыми, такие песни чаще начинались с интонационного подъема, который затем сменялся спадом. У некоторых мотивов были свои особенности – слишком большие паузы или неожиданные изменения в музыкальном рисунке. Это тоже оказывало влияние на вероятность того, что песня будет крутиться в голове длительное время.

Еще одно исследование показало, что люди, находящиеся на грани обсессивно-компульсивного расстройства, чаще страдают от невозможности «выкинуть» из головы надоевшую песню. У здоровых людей вероятность начать постоянно напевать одно и то же была выше в ходе рутинных дел, не требующих концентрации – например, бега.

Что происходит с мозгом в это время – точно не известно, однако в 2005 году ученые рассказали о серии опытов, в ходе которых людям давали послушать известную песню и в ее середине на некоторое время выключали звук. В этот момент непроизвольно активизировалась слуховая кора головного мозга, то есть мозг пытался «додумать» то, чего, по его мнению, в песне не хватало.

А в 2010 году было доказано, что чем больше человек пытается избавиться от надоевшего мотива в голове, тем сильнее этот мотив закрепляется.