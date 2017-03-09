Цена на нефть марки WTI упала до минимума декабря 2016 года 2 9.03.2017, 16:37

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Обрушение цен на нефть марок Brent и WTI ударило по курсу рубля и российскому фондовому рынку.

Начавшееся накануне падение цен на нефть продолжается. Цена на нефть марки Brent с поставками на май в ходе торгов на лондонской электронной бирже ICE в четверг, 9 марта, по данным на 15:30 мск торгуется на отметке в 52,38 доллара за баррель. Техасская марка WTI с поставками в апреле оценивается в 49,48 доллара за баррель. Впервые с середины декабря 2016 года стоимость WTI опустилась ниже психологически важной отметки в 50 долларов. Таким образом, падение на сырьевых рынках, начавшееся вечером в среду, 9 марта продолжилось, передает DW.

Удешевление энергоносителей на фоне заявлений Минэнерго США о росте запасов «черного золота» в американских нефтехранилищах ударило по курсу российской валюты и фондовому рынку. За евро и американский доллар на Московской бирже давали 62,56 и 59,25 рубля соответственно. Индекс ММВБ пробил «дно», зафиксированное в ноябре 2016 года, потеряв около 1,80 процента. В ходе торгов он опускался ниже отметки в 2000 пунктов.