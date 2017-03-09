Блогер Максим Филиппович: Лукашенко попал в цугцванг с декретом о «тунеядцах» 6 9.03.2017, 16:31

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Максим Филиппович

Любые действия властей сейчас приведут только к нарастанию народных протестов.

Популярный блогер из Гомеля Максим Филиппович прокомментировал «Радыё Свабода» решение Лукашенко относительно декрета № 3.

«Для меня такой ход - ожидаемый, что на год заморозили декрет № 3. Это сделано, чтобы понизить градус конфликта, но для них это как в шахматах цугцванг - как ни ходи, все равно плохо. Они думают, что если заморозят декрет № 3, то народ успокоится? Они ошибаются. Дело не в декрете № 3, он просто один из факторов ».

- Но большинство людей выходили на акции именно потому, что были против это декрета.

- Полагаю, что нет. Из-за того, что на год заморозили декрет – что, появилась работа или зарплаты подняли? Нет. Люди, которые выходили на акции, как были без работы, так и остались, или как работали за копейки – так это и осталось. Поэтому ничего не получится, не удастся им понизить градус протестов. Куда девать другие проблемы? Самоуправство сотрудников МВД? Повышение пенсионного возраста? Приватизацию? Я могу сейчас бесконечно перечислять эти проблемы. Кстати, я не совсем был согласен с теми, кто на акциях высказывался только против декрета, скандировал «Нет - декрету № 3». Трижды участвовал в акциях против декрета и такого ни разу не кричал. Считаю, что это было неправильно - акцентировать внимание только на этом декрете. Ожидал, что этот декрет заморозят, но как с другими проблемами?

Новые акции состоятся. Относительно количества - не думаю, что оно будет существенно отличаться от того, что было бы без замораживания декрета № 3. Значит, они боятся массовых акций, с которыми справиться будет нелегко.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.