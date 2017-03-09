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Учебный год для старшеклассников сделают на неделю короче

  • 9.03.2017, 16:45

Сейчас проходит общественное обсуждение изменений в Кодекс об образовании.

Минобразования предлагает на неделю сократить учебный год для старшеклассников. По словам первого замглавы ведомства Вадима Богуша, это нужно для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены. Изменения прописаны в новой редакции Кодекса об образовании, сообщает tut.by.

Учебный год, как и сейчас, у всех будет начинаться 1 сентября, а вот заканчиваться по-разному. У большинства учеников — 31 мая, а у выпускников девятых и одиннадцатых классов — 25 мая.

Если эта дата приходится на выходной, то начало или окончание учебного года переносится на следующий или предыдущий рабочий день.

Общая продолжительность каникул должна быть не менее тридцати календарных дней, а у первых и вторых классов — не менее тридцати семи календарных дней. Летний школьный отдых не может быть меньше 12 календарных недель.

Сейчас проходит общественное обсуждение изменений в Кодекс об образовании.


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