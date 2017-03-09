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В Венесуэле разворачиваются голодные бунты

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  • 9.03.2017, 16:52
Фото: Global Look Press

Венесуэльцы протестуют против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.

В Венесуэле произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами, недовольными нехваткой продовольствия в стране.

Как сообщает lenta.ru, кроме того, в стычках приняли участие протестующие против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.

Уже больше года Венесуэла живет в состоянии экономического и политического кризиса, вызванного резким падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта страны.


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