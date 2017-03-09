В Венесуэле разворачиваются голодные бунты 7 9.03.2017, 16:52

Фото: Global Look Press

Венесуэльцы протестуют против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.

В Венесуэле произошли столкновения между силами правопорядка и демонстрантами, недовольными нехваткой продовольствия в стране.

Как сообщает lenta.ru, кроме того, в стычках приняли участие протестующие против политики, проводимой президентом страны Николасом Мадуро.

Уже больше года Венесуэла живет в состоянии экономического и политического кризиса, вызванного резким падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта страны.