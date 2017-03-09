Минсктранс о скандальном видео: Женщину никто не валил на землю, она сама упала 9.03.2017, 17:17

Конфликт произошел в столичном микрорайоне Чижовка и стал хитом Сети - видео за пару дней просмотрели около 200 тысяч человек.

7 марта на странице сообщества соцсети ВКонтакте «Где контролеры» появилось видео, на котором двое контролеров - женщина и мужчина, задержали пассажирку без билета. На записи, которая длится 2 минуты и 48 секунд, видно, как женщина-безбилетница лежит на земле и пытается вырвать свою сумку из рук мужчины-контролера. Второй контролер в задержании не участвует, стоит рядом. Вокруг ползающей по снегу женщины и ревизора собираются любопытные граждане. Сразу в борьбу никто не вмешивается. Но вот прохожий пробует уговорить прекратить разборки, но контролер зайца не отпускает. В конце концов нарушительница вырывается и убегает, пишет kp.by.

Это видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях и на форумах. Одни говорили о насилии и хищении имущества пассажирки, другие защищали контролеров, мол, безбилетница умышленно устроила истерику.

А как на произошедшее отреагировали в Минсктрансе?

- То, что контролер забирал сумку у женщины, - вранье, - сказал начальник контрольно-ревизорской службы Минсктранса Юрий Давидович. - Женщина - на вид ей было лет 50, ехала, не оплатив проезд. Штраф на месте она платить отказалась. Контролеры вывели ее из транспорта на остановку. Все было культурно, вежливо. Ревизоры попросили предъявить документы. Их у нее якобы не оказалось. Денег, чтобы заплатить штраф, тоже. Вызвали милицию. Женщина сказала, что никого дожидаться не будет, и пошла. Контролер преградил ей путь и попросил вернуться на остановку до приезда милиции. Она его обошла и пошла дальше. Ее снова попросили пройти на остановку. Она отказалась. Контролер взял ее за шлейку сумки, хотел задержать. Она начала громко кричать и визжать. Вырываясь, она сбила очки с лица у контролера и сорвала шапку. То, что якобы он таскал ее по снегу, это все не соответствует действительности. Она сама упала на землю и хотела забрать сумочку, за шлейку которой держался контролер. Она даже пыталась упереться ногами в контролера. Она его укусила за руку и видеорегистратор хотела сорвать с груди. Контролер же на нее даже голоса не повысил. У нас есть запись с видеорегистратора, там все видно и слышен разговор контролера с пассажиркой. Если бы пассажирка не била контролера, так далеко бы все не зашло.

Контролеры могут удерживать зайца?

- Если при себе у пассажира нет проездных документов или документов, по которым он может иметь льготы на проезд, он обязан оплатить полную стоимость проезда и штраф. Если безбилетник отказывается платить или документально подтвердить свою личность, контролеры должны обратиться в милицию для установления личности и оформления протокола об административном правонарушении.

По ст. 5.2 КоАП Республики Беларусь от 21.04.2003 г. № 194-З, если безбилетник пытается или может скрыться, контролеры имеют право задержать его для передачи уполномоченным госорганам - милиции. При этом причинение вреда физлицу, которое совершило преступление или административное правонарушение, во время его задержания для передачи милиции, если оно пытается вырваться и скрыться, административным правонарушением не считается. Конечно же, если иными средствами задержать его невозможно, - пояснили в Минсктрансе. - Это очень тонкий вопрос - если контролеры превысят свои полномочия, разбирательство может перейти и в уголовную плоскость. Задерживая безбилетника, контролеры имеют право остановить транспортное средство, просить закрыть водителя двери или выпускать пассажиров только через одну дверь. Если ревизору придется защищаться от буйного безбилетника и при этом он не превысит силы нападения - наказывать его не станут.