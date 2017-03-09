Татьяна Северинец: Лозунг «Лукашенко, уходи!» остается актуальным 8 9.03.2017, 17:40

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Что бы власти ни придумали – все рaвно они идут против народа.

Татьяна Северинец, витебская активистка, одна из организаторов акции в Витебске, прокомментировала «Свабодзе» приостановление выплат налога на «тунеядцев»:

«Вот теперь стало понятно, кто на самом деле раскачивает эту «лодку стабильности», выдавая такие декреты! Сама власть раскачала ее до такой степени, что уже невозможно терпеть. Прекращение действия декрета № 3 - это не решение властей, это достижение народа!

Люди добились этого, выходя на Марши рассерженных белорусов, добились своими протестами! И что бы ни придумала эта власть, она все ровно идет против народа. Поэтому руководство пусть делает выводы, что с людьми надо советоваться, с народом надо считаться. Именно с народом, а не с той его частью, которая всегда говорит «одобряем», не с «парламентом», который избирают «из своих людей». И еще: если декрет «заморозили», то это ответ только на первую часть лозунга «Нет - декрету № 3». Остаются другие проблемы: повышение «коммуналки», контракты, увольнения по политическим мотивам ... Так что насущной остается вторая часть лозунга: «Лукашенко, уходи!»

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.