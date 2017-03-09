10-летний сельский «вундеркинд» взломал благотворительный счет 9 9.03.2017, 17:50

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«Хакеру» нужно было получить деньги на улучшение своего аккаунта в игре «Танки».

В январе этого года с благотворительного счета маленького брестчанина Димы Киричуна, который отчаянно сражается за свою жизнь, была похищена довольно крупная сумма денег - в эквиваленте около тысячи долларов США, сообщает «Вечерний Брест».

Как выяснилось, похитителем стал 10-летний мальчик, проживающий в Дрогичинском районе. Свои блистательные компьютерные способности он направил на такое совсем не благое дело с одной лишь целью - получить деньги на улучшение своего аккаунта в игре «Танки».

Ввиду слишком юного возраста злоумышленника в возбуждении уголовного дела отказано.

Возраст уголовной ответственности в нашей стране наступает с 16 лет, по некоторым статьям - с 14. Тем не менее, мальчику грозит постановка на профучет в инспекции по делам несовершеннолетних.

Деньги были частично возвращены родителям Димы Киричуна.