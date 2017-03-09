Премьер-министр Эстонии: У свободы есть цена 9.03.2017, 17:59

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Юри Ратас

Эстония будет выделять на оборону более двух процентов от ВВП.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Россия нарушила международное право и подорвала европейскую безопасность, оккупировав Крым и отправив войска на Донбасс, пишет gordonua.com.

По мнению эстонского премьера, восстановление территориальной целостности Украины, Молдовы и Грузии должно быть в центре диалога между Россией и НАТО.

«Я жил при оккупации, я знаю, что это значит. У свободы есть цена», – заявил Юри Ратас.

Эстонский премьер также подчеркнул, что присутствие сил НАТО на территории его страны является сдерживающим фактором от возможной агрессии. Он заверил генерального секретаря Альянса в том, что Эстония будет продолжать выделять на оборону более двух процентов от ВВП, как того требуют правила организации.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно–пропускной режим, а Киев фактически не контролирует полуостров.

В апреле 2014 года начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.