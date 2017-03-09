Координатор БНК в Светлогорске: Люди собираются ехать в Минск 25 марта 4 9.03.2017, 18:17

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Жители Светлогорска настроены на решительный протест.

Об этом сайту Белорусского Национального Конгресса заявил лидер БНК в Светлогорске Юрий Ляшенко, комментируя настроения людей в городе.

- Люди очень воодушевлены примером того, что произошло в Минске и Гомеле. У них, наконец, появилась надежда на изменения к лучшему. Жители города хотят и готовы участвовать в таких акциях, поддержать протестующих, потому что, в конце концов, в Беларусь пришла весна и появился реальный шанс на перемены.

Поэтому люди настроены решительно. По разговорам с активистами и обычными жителями Светлогорска становится ясно, что многие собираются 25 марта ехать в Минск на День Воли, а 26 числа провести акцию в своем городе. Сейчас главная задача — распространять как можно больше информации об акциях в регионах 26 марта, ведь ее пока не хватает», — заявил Юрий Ляшенко.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центр столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.