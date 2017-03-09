В Вильнюсе театральной постановкой отметили день рождения Франтишка Олехновича 9.03.2017, 18:26

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Франтишек Олехнович

Известный белорусский драматург родился 9 марта 1883 года.

134-ю годовщину со дня рождения Франтишка Олехновича витебский Колосовский театр отметил в Вильнюсе. Артисты привезли в город, где родился и погребен первый заведующий литературной частью витебского театра, спектакль «Тень мысли нашей» по мотивам его драмы «Тени», передает «Белсат».

«Наш спектакль имеет большое значение не только в художественном плане, но и именно в плане восстановления Олехновича как лица для Беларуси», - полагает руководитель литературно-драматической части Коласовского театра Алесь Замковский.

Франтишек Олехнович, драматург, театральный деятель, публицист, он один из первых попал в жернова сталинских репрессий в 1927 году. Коласовцы посетили кладбище Росы, где похоронен Франтишек Олехнович, а в Доме национальных сообществ показали спектакль Нины Обуховой «Тень мысли нашей». Премьера спектакля состоялась год назад, но показ в Вильнюсе - первый выход произведения за стены Коласовского театра.