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Белоруска «обновила» новый погранпереход на границе с Литвой

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  • 9.03.2017, 18:54

Креативная девушка смастерила «пояс» из сигарет и попыталась провезти их в Литву.

В новом международном пункте пропуска «Лоша-Шумскас» в ночь на 8 февраля задержали 23-летнюю белоруску. Девушка намотала вокруг своего тела колготки с контрабандными сигаретами.

Как пишет Еuroby.info, ночью 8 марта литовские пограничники остановили легковушку на белорусских номерах. Выяснилось, что пассажирка перевозила с собой несколько десятков пачек сигарет. Девушка спрятала сигареты не только в сумочке, но и намотала на тело несколько пар колготок, в которых были сигареты.

Фото: euroby.info

Пункт пропуска «Лоша-Шумскас» приобрел международный статус чуть меньше месяца назад и пока работает в тестовом режиме. Здесь можно проезжать легковым автомобилям всех форм собственности массой не более 3,5 тонны и числом мест не более восьми. В ПП «Лоша» не производится таможенное оформление товаров, перевозимых через границу и подлежащих декларированию.


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