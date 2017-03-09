СМИ: Обладателю Кубка Стэнли предложили работу в минском «Динамо» 1 9.03.2017, 18:37

Бывший шведский хоккеист Андреас Лилья получил предложение стать одним из тренеров «зубров».

Об этом сообщает tut.by cо ссылкой на Aftonbladet.

По информации издания, 41-летний Лилья может стать ассистентом главного тренера команды. Сам он подтвердил слова о предложении из КХЛ, но предпочел отказаться от конкретики.

Фото: Reuters

«Да, такой вариант имеется, но не хочу говорить, о каком клубе идет речь. Могу лишь заявить, что пока не решил, буду ли я вообще тренировать, так как мне нравится проводить время с семьей», — приводит слова Лильи Aftonbladet.

В минском «Динамо» не подтвердили сообщения о переговорах со шведом.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил заместитель генерального директора клуба Павел Бурба.

Андреас Лилья последний раз выходил на лед в 2015 году, когда помог клубу «Регле» выйти в топ-дивизион чемпионата Швеции. До этого он 12 лет выступал в НХЛ, выиграв в 2007 году Кубок Стэнли в составе «Детройта».