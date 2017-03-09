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Андрей Стрижак: Не надо вестись на обещания Лукашенко

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  • 9.03.2017, 19:02
Андрей Стрижак

Протестное движение в Беларуси продолжится до полной отмены декрета.

Андрей Стрижак, представитель профсоюза РЭП, один из активистов, который помогал людям в Гомеле самоорганизоваться для протеста против декрета о «тунеядстве»: прокомментировал «Радыё Свабода» заявление Лукашенко:

«Не надо вестись на обещания Лукашенко. Практика свидетельствует, что как только люди успокаиваются, идет откат назад. Нужно продолжать протестное движение до момента, когда декрет № 3 будет полностью отменен».

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


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