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Tesla построила солнечные батареи, обеспечивающие электричеством целый остров

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  • 9.03.2017, 19:13
Фото: Electrek

Комплекс обеспечивает электричеством гавайский остров Кауаи.

Tesla совместно с компанией SolarCity завершила строительство комплекса, который круглые сутки сможет питать солнечной энергией целый гавайский остров Кауаи. Открытие станции намечено на 10 марта, сообщает TJournal.



Проект Kapaia — это комбинация солнечной фермы SolarMill 13MW и станции Tesla Powerpack мощностью 53 МВт·ч. Комплекс занимает поле, на котором когда-то выращивали сахарный тростник. Использование станции позволит сохранять солнечную энергию днем и выпускать ее ночью, бесперебойно питая весь остров.

Фото: Electrek

Разумеется, новая солнечная установка не сможет полностью снизить зависимость от ископаемых видов топлива — остров по-прежнему будет полагаться на дизельное топливо. Но по данным создателей проекта, станция позволит снизить общий уровень используемого топлива на 6 миллионов литров в год. Полностью перейти на возобновляемые источники энергии планируется к 2045 году.

Технический директор Tesla утверждает, что «это первый случай, когда солнечная энергия может надежно обеспечивать нас электричеством в ночное время. Это ключ к созданию возобновляемых источников энергии большой мощности на островах».

Фото: Electrek

Это первый крупный проект Tesla, реализованный с SolarCity. Станция содержит около 55 тысяч солнечных элементов, расположенных на общей площади более 18 гектаров (площадь острова составляет 145 600 га).


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