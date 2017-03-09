«Минсктранс» подал в милицию на женщину, отбивавшуюся от контролеров 23 9.03.2017, 19:29

Самая резонансная «восьмимартовская» новость была далеко не праздничной.

В группе «Где контролеры Минск» появилась запись, на которой запечатлены действия контролеров, пытающихся то ли задержать женщину (возможно — безбилетницу), то ли «изъять» у нее сумочку. Сегодня «Минсктранс» прокомментировал эту историю и поделился записью видеорегистратора одного из своих работников. Женщина оказалась безбилетницей.

Автор записи сообщил Onliner.by, что инцидент произошел в феврале в районе Чижовки. На видеосервисе ролик появился позавчера, 7 марта. Ситуация спорная. Непонятна предыстория.

За комментарием мы обратились в «Минсктранс».

— Просматривая видео в соцсетях, естественно, становится не по себе. Хочется понять причину, по которой контролер вырывал сумку. Правда, все довольно банально. Есть полная запись видеорегистратора контролера, — сказал начальник контрольно-ревизорской службы государственного предприятия «Минсктранс» Юрий Давидович.

Он утверждает, что контролер не вырывал сумку.

— Процедуру по привлечению к ответственности наши работники соблюли полностью. Все случилось в автобусе 88-го маршрута. Контролеры зашли в салон и выявили трех безбилетников. Всех вежливо попросили выйти на остановке «Чижовка-2». Документов с собой у пассажирки с видео не было. Контролеры попросили правильно назвать ее имя и фамилию. Она отказалась. Тогда работник сказал, что вызывает милицию.

Контролеры разбирались с двумя другими безбилетниками, а девушка, выражаясь милицейским сленгом, попыталась скрыться. Третий контролер несколько раз попросил ее никуда не уходить в очень вежливой манере. Но женщина не хотела оплачивать штраф и ждать милицию. И да, наш работник действительно взял ее за ремень сумки. Для того, чтобы удержать и дождаться сотрудников милиции.

Женщина попыталась вырваться и оказалась в горизонтальном положении.

— Вырываясь, она сбила ему с головы шапку и очки, хотела оторвать видеорегистратор, покусала — на руке осталась кровь. Завалилась на землю, а после этого стала кричать, привлекая внимание прохожих. Все это продолжалось минут 15. Пришли люди, стали снимать видео, требовать отпустить ее. Контролеры в итоге уступили под давлением. Девушка поднялась на ноги и полетела поперек дороги. Понеслась прямо под автобус, который чуть ее не сбил. Честно признаться, пассажирке стоит понимать, что талон не стоит таких нервов.

Собственно, вот запись с видеорегистратора контролера, которую предоставил «Минсктранс».

— Пока мы не предпринимали никаких действий, — говорит Давидович. — Но будем писать заявление, подавать в розыск. Женщина не оплатила проезд, не оплатила штраф. Что касается контролера, которого укусила, то я никак не могу на него влиять. Если человек захочет компенсации морального вреда, напишет заявление от своего имени.