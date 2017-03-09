Дональд Туск переизбран главой Евросовета 9.03.2017, 19:38

Дональд Туск

polskieradio.pl

Глава Евросовета Дональд Туск переизбран на второй срок.

Глава Европейского совета Дональд Туск переизбран в должности на второй срок. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга, говорится в сообщении AFP в Twitter.

«Глава Евросовета Туск переизбран несмотря на польскую оппозицию», - сказано в сообщении.

В своем выступлении переизбранный глава Евросовета заявил, что «сделает все возможное, чтобы Европейский союз стал лучше».

Туск возглавлял Евросовет с декабря 2014 года, его первый мандат истекает 31 мая этого года. Глава Евросовета избирается сроком на 2,5 года.

Сегодня, 9 марта, в ЕС прошел саммит, на котором лидеры стран Евросоюза голосовали за нового главу Евросовета.