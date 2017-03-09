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Лев Марголин: Трудоустроить всех безработных не удастся ни до 1 мая, ни до 1 января

  • 9.03.2017, 19:52
Лев Марголин

Экономист рассказал, почему в Беларуси не получится победить безработицу.

Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных. «Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей», — заявил диктатор. Tut.by узнал у экономиста Льва Марголина, реально ли дать всем белорусам работу ко Дню труда.

Экономист Лев Марголин приводит в пример страну, победившую безработицу, — СССР. «Другое дело, что в Советском Союзе на рабочем месте, где мог справится один, было занято три человека. Но зато было кого посылать «на картошку», — отмечает эксперт.

— Реально трудоустроить всех безработных не удастся ни до 1 мая, ни до 1 января. Выполнить поручение Лукашенко можно только двумя способами. Первый — на бумаге, когда человеку предложат работу дворника вне зависимости от его образования. Он откажется, и будет снят с учета. Либо безработных реально трудоустроят «по три человека на место», как было в СССР, — убежден Лев Марголин.

Лев Марголин добавляет, что рабочие места, которые обходятся дешевле, чем на предприятиях, создает малый и средний бизнес. «Но чтобы помочь бизнесу, нужно пересмотреть отношение к этому сектору, убрать искусственные ограничения, с которыми давно борются предприниматели», — говорит Лев Марголин.


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