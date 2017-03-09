Минчанки после 8 марта пытаются вернуть в магазины ненужные подарки 9.03.2017, 20:09

Мотивируют минчанки это тем, что им просто нужны деньги.

Минчанки звонят защитникам прав потребителей с просьбой помочь вернуть в магазин ненужные подарки, сообщила агентству «Минск-Новости» председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша.

«Наша практика показывает, что после праздников – Нового года, Рождества, 23 февраля, 8 Марта – некоторые минчане обращаются в магазины с просьбой вернуть деньги за ненужный подарок. В некоторых случаях продавцы им отказывают – тогда потребители обращаются к нам. Мотивируют тем, что в хозяйстве, допустим, две пароварки не нужны, или им просто нужны деньги. Что хотят вернуть? Электромясорубки, кухонные комбайны, фены, посуду, вечерние платья, парфюм и другие товары».

По словам Суши, существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. В этот реестр входят и технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки и в техническом паспорте которых есть отметка о дате продажи.

Все остальные товары, не бывшие в употреблении и сохранившие свои потребительские свойства, можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки. Объяснять продавцам, почему вы решили так сделать, необязательно.