Геннадий Федынич: Декрет о «тунеядцах» должен быть полностью отменен 13 9.03.2017, 20:22

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Лидер профсоюза РЭП призвал белорусов добиваться полной отмены абсурдного декрета.

«Декрет №3 должен быть полностью отменен», - считает глава Профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич. В ходе совещания белорусский диктатор сообщил о временном приостановлении действия так называемого декрета «о тунеядстве». Лукашенко обвинил чиновников в том, что они безответственно выполняют этот декрет.

«Не чиновники-исполнители виноваты в протестах, а тот, кто его подписал», - отмечает в интервью «Радыё Рацыя» Геннадий Федынич.

- Декрет должен быть отменен - в этом смысл противостояния людей. Далее нужно заниматься вопросами декрета №29 по контрактной системе, пенсионной системой, ИП, которые сегодня не могут работать. Есть масса проблем.

Если государство хочет существовать и быть независимым, то нужно быть независимым ни наверху, а быть независимыми вместе с людьми. Только тогда мы будем независимыми.

Белорусские независимые профсоюзы инициировали сбор подписей за отмену Декрета №3. В администрацию Лукашенко передали несколько десятков тысяч подписей противников декрета. Сбор подписей продолжается.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.