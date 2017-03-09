Цена нефти Brent упала ниже $52 за баррель 3 9.03.2017, 20:43

Цена на Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 20:39 по минскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 2,58 процента, до 51,79 доллара за баррель.

Падение котировок связывают с выходом данных о запасах нефти в США, которые продолжили рекордный рост. Коммерческие резервы за неделю, завершившуюся 3 марта, увеличились на 8,2 миллиона баррелей — до 528,4 миллиона баррелей, сообщило американское Управление по энергетической информации (EIA).

8 марта стоимость сырья марки Brent также впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов за баррель.