Лучший выход для Лукашенко — на выход 25 Маргарита Акулич, belprauda.org

9.03.2017, 21:20

Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Народ очень сильно не любит диктатора.

Мало осталось народа в Беларуси, довольного властью. Причины самые разные. Однако немногих эта власть не обидела: кого-то больше, а кого-то — меньше. Кто-то столкнулся с несправедливостью принимаемых судом решений, кто-то с произволом милиции, кто-то с беспардонностью чиновников, кто-то с несправедливостью начальников, занимающих свои кресла чаще всего по блату, кто-то с коррупцией и т. д. Это личные обиды, которые всегда самые обидные.

Но недовольство властью в последнее время обострилось из-за ухудшения материального положения большинства граждан и ситуации с демократией в стране. Жизнь показала, что худо-бедно можно существовать, но при условии хотя бы приемлемого материального уровня жизни народа. И люди жили так до кризиса. Однако после начала кризиса, после падения доходов людей (а у некоторых даже после их полного исчезновения) жить людям становится все больше невмоготу.

И поэтому большая часть белорусов хотят замены этой власти на другую — более справедливую, более эффективную, более умную, способную руководить таким образом, чтобы жизнь в Беларуси улучшалась, причем у всех категорий граждан. Очень существенная часть народа желает ухода этой власти. Как ни крути — хочет, и к тому же хочет уже просто “невтерпеж”.

Если говорить об А. Лукашенко, то, конечно, его ухода люди жаждут сильнее всего, видя именно в нем первоисточник своих неустроенностей, своего не вполне комфортного положения, а во многих случаях — положения «хуже некуда». Если прежде некоторые беларусы говорили, что батька найдет выход, батька что-то придумает и придет улучшение, то сейчас этого уже нет. Нет доверия Лукашенко. И очень мало людей, по моему мнению, говорят о нем как о батьке.

Был вроде как батька. Потому что ведь простой народ как раньше рассуждал: «Ну, диктатура, однако зарплаты пусть немного, а растут, пенсии хоть незначительно, а повышаются. Жизнь потихоньку улучшается». Только толковые экономисты и политики могли понять, что «батькин» подход к экономике и его политика увеличения зависимости от России может в будущем ой как аукнуться. Остальным и дела до этого по большей части не было.

Но пришел кризис, экономику народ стал называть “луканомикой”, и батька исчез. Нет больше батьки. Есть диктатор, которого, по мнению народа, волнуют лишь собственные интересы. А народ, похоже, для него всего лишь «народец», который можно доить как корову, выбивая с помощью разных методов последние гроши. Есть особа, которая и демократии не обеспечивает, и кусок хлеба из рук вырывает. Батьки так не поступают, и даже отчимы так не делают.

Народ не любит Лукашенко. Была, может, прежде какая-то приязнь, да вся вышла. И свою нелюбовь народ показывает уже без страха. Все меньше страха, все больше нелюбви и даже ненависти.

А что другая власть помимо Лукашенко? Это его окружение, им тщательно подобранное и на него походящее. Ведь, как говорится, каков поп, таков и приход. Она, конечно, формально делится на законодательную, судебную и исполнительную. Но для белорусов она, как правило, в лицах — Щеткиной, Качановой, Мясниковича, Кобякова, Шуневича, Ермошиной и пр. Хотите узнать отношение беларусов к этим лицам? Просто загляните в социальные сети и все поймете. Если пост посвящен какому то из этих лиц, народ под ним столько всяких разных нелестных эпитетов пишет, что врагу может и пожелаешь, а приятелю, а тем более другу, — никогда.

Народ отлично понимает, мне кажется, что нынешняя власть в Беларуси не способна и не хочет улучшать его жизнь. Пусть она в СМИ говорит о каком-то там социальном государстве, о справедливости, о том, что что-то в перспективе будет улучшаться, что не ее вина в людских бедах. Но ведь реалии видны — в кошельках, в холодильниках, в повседневных заботах и многочисленных проблемах белорусов с одной стороны, и в шиковании прежнего “батьки” и его свиты с другой, диаметрально противоположной стороны. И люди, между прочим, все больше интересуются оппозиционной информацией, а не официальной.

Самые обиженные белорусы, «дармоеды», стали очень недвусмысленно и смело высказываться о власти, и, прежде всего, о Лукашенко. И другие люди («недармоеды») начали понимать, кто на самом деле дармоеды настоящие (без кавычек) — это те, кто принадлежит к этой самой власти. А кому нужны такие дармоеды? Причем бесцеремонные, унижающие людей, оторванные от народа и его нужд.

Власть, конечно, может всякие кино показывать про Майданы и ужасы в Украине, чтоб народ держался не оппозиционеров, а ее “родимой”. Она может стращать народ сколько угодно, но страхом вряд ли многих удержишь, а если удержишь — ненадолго. Когда людям терпеть надоело, когда им терять нечего – у них страх пропадает. К тому же у многих белорусов есть весьма обоснованные, на мой взгляд, догадки, что сама власть народа боится.

Так что, я думаю, лучший для власти выход — это выход на выход.

Маргарита Акулич, belprauda.org