«Репортеры без границ» требуют назначить преемника Дуни Миятович 9.03.2017, 21:45

Дуня Миятович

Правозащитники требуют не дать замолчать голосу защиты прессы.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» критикует положение, при котором место представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ останется вакантным на неопределенный срок, передает «Немецкая волна».

На страже прессы

«Дуня Миятович в качестве представителя ОБСЕ неизменно выступала в защиту свободы СМИ. Если ее место останется вакантным, - а так оно выглядит сейчас, - то замолчит предостерегающий голос, стоящий на страже прессы по всей Европе и за ее пределами», - заявил в четверг, 9 марта, представитель «Репортеров без границ» Михаэль Редиске.

Именно сейчас, когда на журналистов и СМИ нападают все чаще, этот пост необходим как никогда, считают «Репортеры без границ», призывая как можно скорее найти преемника Миятович.

Ранее в интервью Жанне Немцовой старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Андрей Рихтер сообщил, что выбор нового кандидата может занять месяцы.

По словам Рихтера, работа бюро будет частично парализована из-за отсутствия его главы. «Мы не бюро по свободе СМИ, мы бюро представителя по вопросам свободы СМИ. Нет представителя - соответственно, нет и значительных функций, которые могли бы мы выполнять, советуя и помогая ему. Без него нет и заместителя представителя, нет исполняющего обязанности представителя», - подчеркнул он.

Полномочия Дуни Миятович истекают в пятницу, 10 марта.