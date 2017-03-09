Как рисуют белорусские рок-музыканты 9.03.2017, 21:59

Фото: nn.by

Игорь Ворошкевич, Лявон Вольский, Олег Хоменко и другие известные музыканты продемонстрировали свои картины.

Сегодня в Минске открылась первая выставка картин известных белорусских музыкантов «Музыка без границ». Мероприятие призвано показать различные стороны самовыражения творческой личности, а также поразмышлять над актуальной для Беларуси проблемой свободы творчества и ее границ, пишет nn.by.

Работа Андрея Танкиданга «Мур».

На выставке представлены картины и рисунки Лявона Вольского, лидера группы «Крама» Игоря Ворошкевича, группы «Палац» Олега Хоменко, фронтмена брестских панк-звезд «Дай дорогу!» Юрия Стыльского, Андруся Такинданга (Recha, Harotnica), Анны Ждановой (Lilac), лидера группы Znich Алеся Таболича, Сергея «Скрипы» Скрипниченко (Žygimont Vaza) и Александра Демиденко (Re1ikt). Все музыканты играют в разных стилях, однако, как выяснилось, их объединяет изобразительное искусство. Много кто из них начинал свой творческий путь как художник или график.

Несколько работ с выставки авторства Игоря Ворошкевича:

Один из кураторов выставки — редактор «Еврорадио» Виталий Зыблюк.

На открытии выставки выступили Олег Хоменко и Игорь Ворошкевич.

Несколько работ с выставки авторства Лявона Вольского:

Фронтмен группы «Дай Дарогу» Юрий Стыльский рядом со своей работой (слева).

Олег Хоменко.

Выставка продлится до 19 марта. ЦЕХ, Октябрьская, 16. Вход: 1 рубль — в будни, 2 рубля — в выходные. Время работы выставки: 12.00—22.00.