Как рисуют белорусские рок-музыканты
- 9.03.2017, 21:59
Игорь Ворошкевич, Лявон Вольский, Олег Хоменко и другие известные музыканты продемонстрировали свои картины.
Сегодня в Минске открылась первая выставка картин известных белорусских музыкантов «Музыка без границ». Мероприятие призвано показать различные стороны самовыражения творческой личности, а также поразмышлять над актуальной для Беларуси проблемой свободы творчества и ее границ, пишет nn.by.
На выставке представлены картины и рисунки Лявона Вольского, лидера группы «Крама» Игоря Ворошкевича, группы «Палац» Олега Хоменко, фронтмена брестских панк-звезд «Дай дорогу!» Юрия Стыльского, Андруся Такинданга (Recha, Harotnica), Анны Ждановой (Lilac), лидера группы Znich Алеся Таболича, Сергея «Скрипы» Скрипниченко (Žygimont Vaza) и Александра Демиденко (Re1ikt). Все музыканты играют в разных стилях, однако, как выяснилось, их объединяет изобразительное искусство. Много кто из них начинал свой творческий путь как художник или график.
Несколько работ с выставки авторства Игоря Ворошкевича:
На открытии выставки выступили Олег Хоменко и Игорь Ворошкевич.
Несколько работ с выставки авторства Лявона Вольского:
Выставка продлится до 19 марта. ЦЕХ, Октябрьская, 16. Вход: 1 рубль — в будни, 2 рубля — в выходные. Время работы выставки: 12.00—22.00.